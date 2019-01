தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இன்று மீண்டும் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் + "||" + Karnataka: Former CM and Congress leader Siddaramaiah has called another CLP meeting at 11 am today in Bengaluru. All MLAs have been directed to attend the meeting.

