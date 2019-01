உலக செய்திகள்

சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 28 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்தது + "||" + China's economy slumps to 28 year low to 6.6 per cent in 2018

சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 28 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்தது