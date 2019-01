உலக செய்திகள்

உலகளவில், பணக்காரர்களுக்கும்- நிறுவனங்களுக்கும் வரி விகிதங்கள் வியத்தகு முறையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளன -ஆய்வில் தகவல் + "||" + Tax rates have been dramatically reduced for rich and corporates globally Information in the study

உலகளவில், பணக்காரர்களுக்கும்- நிறுவனங்களுக்கும் வரி விகிதங்கள் வியத்தகு முறையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளன -ஆய்வில் தகவல்