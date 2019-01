மாநில செய்திகள்

தன் மீது குற்றம் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க முதல்வர் பழனிசாமி கடலிலும், நெருப்பிலும் கூட இறங்குவார் -ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + To prove that he does not blame him Chief Minister Palanisamy He will descend in the sea and in the fire- Rajendra Balaji

தன் மீது குற்றம் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க முதல்வர் பழனிசாமி கடலிலும், நெருப்பிலும் கூட இறங்குவார் -ராஜேந்திர பாலாஜி