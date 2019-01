தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் கடற்பகுதியில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து நேரிட்டதில் 16 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 16 Dead After Boat Capsizes Off Karwar In Karnataka

