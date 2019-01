சினிமா செய்திகள்

நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ அரசியலில் ஈடுபடும் ஆர்வம் இல்லை; நடிகர் அஜித் குமார் + "||" + There is no interest in politics directly or indirectly; Actor Ajith Kumar

நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ அரசியலில் ஈடுபடும் ஆர்வம் இல்லை; நடிகர் அஜித் குமார்