காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மோதல்: ஆனந்த்சிங்கை தாக்கியதாக கணேஷ் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்கு + "||" + Karnataka: FIR has been filed under Section 307 (attempt to murder) against Congress MLA JN Ganesh based on the statement of Congress MLA Anand Singh

