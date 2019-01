தேசிய செய்திகள்

இவிஎம் ஹேக்: சையது சுஜா இந்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் கார்ப்பரேஷனில் பணியாற்றவில்லை -தகவல்கள் + "||" + Syed Shuja Who Said EVMs Were Rigged Did Not Work For Company That Made EVMs During 2014 Polls

இவிஎம் ஹேக்: சையது சுஜா இந்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் கார்ப்பரேஷனில் பணியாற்றவில்லை -தகவல்கள்