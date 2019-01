மாநில செய்திகள்

திருவாரூர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்ய தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு அதிகாரம் இல்லை; உயர் நீதிமன்ற கிளையில் மனு + "||" + The Chief Election Commissioner has no power to cancel Tiruvarur bypoll; case filed

திருவாரூர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்ய தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு அதிகாரம் இல்லை; உயர் நீதிமன்ற கிளையில் மனு