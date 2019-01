தேசிய செய்திகள்

பொதுப்பிரிவில் உள்ள ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு + "||" + The Supreme Court has filed a case against 10 per cent reservation for the poor in the public sector

