தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தினவிழாவில் தென் ஆப்பிரிக்க அதிபர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார் + "||" + The South African president is a special guest at the Republic Day celebrations in Delhi

டெல்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தினவிழாவில் தென் ஆப்பிரிக்க அதிபர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார்