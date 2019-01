மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வறுமை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது - மாநாட்டில் முதல்வர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Poverty has been completely eradicated in Tamil Nadu Chief Minister Palanisamy's speech at the conference

தமிழகத்தில் வறுமை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது - மாநாட்டில் முதல்வர் பழனிசாமி பேச்சு