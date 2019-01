தேசிய செய்திகள்

பிரியங்காவுக்கு அரசியல் பொறுப்பு வழங்கியது பற்றி பிரதமர் மோடி கிண்டல் + "||" + PM Modi hits out at Congress over Priyanka Gandhi Vadra’s new role, praises Sharad Pawar

பிரியங்காவுக்கு அரசியல் பொறுப்பு வழங்கியது பற்றி பிரதமர் மோடி கிண்டல்