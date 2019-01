உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் உள்ள வங்கியில் துப்பாக்கிச்சூடு: 5 பேர் பலி + "||" + Gunman kills five at US bank: police

அமெரிக்காவில் உள்ள வங்கியில் துப்பாக்கிச்சூடு: 5 பேர் பலி