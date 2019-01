உலக செய்திகள்

ஹெல்மெட் அணியவில்லை என சீக்கியருக்கு அபராதம்: மன்னிப்பு கோரியது பாகிஸ்தான் + "||" + Authorities apologise after Sikh motorcyclist issued challan for not wearing helmet in Pak's Peshawar

ஹெல்மெட் அணியவில்லை என சீக்கியருக்கு அபராதம்: மன்னிப்பு கோரியது பாகிஸ்தான்