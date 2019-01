தேசிய செய்திகள்

உ.பி.யில் பகுஜன் சமாஜ் - சமாஜ்வாதி கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரசை கழற்றி விட்டது தவறு : கருத்து கணிப்பில் தகவல் + "||" + BJP will get ONLY 5 seats in UP if Bua, Bhatija join hands with Rahul Gandhi: Mood of the Nation poll

உ.பி.யில் பகுஜன் சமாஜ் - சமாஜ்வாதி கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரசை கழற்றி விட்டது தவறு : கருத்து கணிப்பில் தகவல்