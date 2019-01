தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியை முன்னிறுத்த விரும்புவதாக கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமி அந்தர் பல்டி + "||" + Of Course We Want Rahul Gandhi As PM: HD Kumaraswamy Clarifies Googly

