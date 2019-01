தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதியாக இருந்து ராணுவ வீரராக மாறி வீர மரணம் அடைந்தவருக்கு அசோக சக்ரா விருது அறிவிப்பு + "||" + once a terrorist lance naik nazir wani to get ashok chakra posthumously for kashmir operations

பயங்கரவாதியாக இருந்து ராணுவ வீரராக மாறி வீர மரணம் அடைந்தவருக்கு அசோக சக்ரா விருது அறிவிப்பு