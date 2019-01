மாநில செய்திகள்

மத்திய மாநில அரசுகள் இடையே ஒத்துழைப்பும் ஒருங்கிணைப்புமே வளர்ச்சி தரும் - துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு + "||" + Between the central and state governments Cooperation and integration will only develop Vice President Venkaiah Naidu

