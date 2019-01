டி.ஆர்.டி.ஒ. ஏவுகணை சோதனை வெற்றி: நிர்மலா சீதாராமன் வாழ்த்து

புதுடெல்லி,

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தேவைக்காக கடந்த 1958-ம் ஆண்டு டி.ஆர்.டி.ஒ. நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. ராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தி, விண்வெளி உபகரணங்கள் தயாரிப்பு, ஆயுத உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதுகாப்பு கருவிகளை கண்டறிந்து, உற்பத்தி செய்யும் இந்நிறுவனத்தில் 5 ஆயிரம் முதுநிலை விஞ்ஞானிகள் பணிபுரிகின்றனர். நாடு முழுவதும் உள்ள 52 ஆய்வு மையங்களில் 25 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பல்வேறு தொழில்நுட்ப பிரிவுகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

அக்னி ஏவுகணை, பிருத்வி ஏவுகணை உள்ளிட்ட பல்வேறு ஏவுகணைகளை தயாரித்து சர்வதேச நாடுகளுக்கு டி.ஆர்.டி.ஓ. பெரும் சவாலாக திகழ்கிறது.

இந்நிலையில், இந்திய அரசின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (டி.ஆர்.டி.ஓ) தொலைதூரத்துக்குச் சென்று தாக்கும் திறன் கொண்ட ஏவுகணை (LR-SAM) சோதனையை ஒரிசா கடற்கரையில் சென்னையைச் சேர்ந்த இந்திய கடற்படைக் கப்பலில் இருந்து ஏவப்பட்டது. ஏவுகணை வானத்தில் தாழ்வாகப் பறந்து இலக்கை வெற்றிகரமாக தகர்த்தது.

இது குறித்து டி.ஆர்.டி.ஓ தனது அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.

இதில் இந்த ஏவுகணை சோதனை வெற்றி "குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்" என்று கூறியுள்ளது. மத்திய பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி நிர்மலா சீதாராமனும் இதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளது.

