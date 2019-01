மாநில செய்திகள்

பா.ஜனதாவுடன் கூட்டணி என்று யார் சொன்னது? தம்பிதுரை கேள்வி + "||" + Who said that coalition with BJP?Tampidurai question

பா.ஜனதாவுடன் கூட்டணி என்று யார் சொன்னது? தம்பிதுரை கேள்வி