உலக செய்திகள்

வெனிசூலா நாட்டின் இடைக்கால அதிபராக தன்னை தானே அறிவித்தார் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அமெரிக்கா அங்கீகாரம் + "||" + Venezuela’s Maduro cuts relations with U.S. as Trump recognizes opposition leader Juan Guaido as interim president

வெனிசூலா நாட்டின் இடைக்கால அதிபராக தன்னை தானே அறிவித்தார் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அமெரிக்கா அங்கீகாரம்