மாநில செய்திகள்

மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையில் பிடிபட்டது சின்னத்தம்பி யானை + "||" + Between the great difficulty Caught on the sinnathami elephant

மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையில் பிடிபட்டது சின்னத்தம்பி யானை