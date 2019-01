தேசிய செய்திகள்

அழகாக இருப்பதால் மட்டுமே வாக்குகளை வென்றுவிட முடியாது: பிரியங்கா காந்தி குறித்து பீகார் மந்திரி சர்ச்சை பேச்சு + "||" + Pretty face, no other talent: Bihar minister's sexist remark about Priyanka Gandhi

அழகாக இருப்பதால் மட்டுமே வாக்குகளை வென்றுவிட முடியாது: பிரியங்கா காந்தி குறித்து பீகார் மந்திரி சர்ச்சை பேச்சு