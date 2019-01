மாநில செய்திகள்

பெரும்பான்மையானவர்கள் இந்தி மொழி பேசுகின்றனர் என்பதால் அதனை திணிப்பது தவறு -முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + It is wrong to impose a Hindi language EdappadiPalanisamy

