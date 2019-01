மாநில செய்திகள்

இந்தி மொழியின் ஆதிக்கத்தினை தான் எதிர்க்கிறோம், இந்தியை அல்ல -மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + It is against the dominance of the Hindi language, not the Hindi M. K. Stalin

இந்தி மொழியின் ஆதிக்கத்தினை தான் எதிர்க்கிறோம், இந்தியை அல்ல -மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு