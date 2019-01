பத்ம விருதுகள் பெரும் அனைவருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,

நாளை குடியரசு தினவிழா கொண்டாடப்படும் நிலையில், 3 பேருக்கு (பிரணாப் முகர்ஜி,சமூக சேவகர் நனாஜி தேஷ்முக், கவிஞர் பூபென் ஹசாரிகா) இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. அதன்படி 4 பேருக்கு பத்ம விபூஷண் , 14 பேருக்கு பத்ம பூஷண், 94 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதுகளும் என 112 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், பத்ம விருதுகள் பெரும் அனைவருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில்,

பத்ம விருதுகள் பெரும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்கள் விருது பெறுவதில் நாடே பெருமைகொள்கிறது என பதிவிட்டுள்ளார்.

Congratulations to all those who have been conferred the Padma Awards.



India is proud of each and every awardee, for the rich contributions towards various fields.



They have made our nation and the world a better place! https://t.co/4HNmvoXYyU