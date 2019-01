சென்னை,

இது தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:

பாரத ரத்னா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு வாழ்த்துக்கள். நாட்டின் கட்டமைப்பிலும், அரசியலிலும் பிரணாப் முகர்ஜியின் பங்களிப்பு அளிப்பரியது எனப்பதிவிட்டுள்ளார்.

Warmest congratulations to Thiru Pranab Mukherjee @CitiznMukherjee on being conferred the #BharatRatna, an honour he richly deserves.



His contribution to nation building and Indian political discourse is immeasurable. pic.twitter.com/M7JsBdIJVr