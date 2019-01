கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2வது ஒரு நாள் போட்டி; டாஸ் வென்ற இந்தியா பேட்டிங் தேர்வு + "||" + 2nd ODI against New Zealand; India won toss and chose to bat

