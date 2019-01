உலக செய்திகள்

சிரியா அகதிகளுக்கு கத்தார் ரூ.355 கோடி நிதி ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் வரவேற்பு + "||" + UN chief welcomes announcement by Emir of Qatar to allocate $50 million to support Syrian refugees, displaced persons

