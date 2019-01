தேசிய செய்திகள்

டெல்லி-வாரணாசி இடையிலான அதிவேக ரெயிலுக்கு 'வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்' என பெயரிடப்பட்டது

Railways Minister P Goyal Train 18 will now be known as Vande Bharat Express

