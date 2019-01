போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் நாளைக்குள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு அரசு எச்சரிக்கை

மாநில செய்திகள்

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் நாளைக்குள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு அரசு எச்சரிக்கை + "||" + The teachers are warning the teachers to return to work tomorrow

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் நாளைக்குள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு அரசு எச்சரிக்கை