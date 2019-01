மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிக்கும் சிறப்பு பயிற்றுனர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல் + "||" + GK Vasan emphasized that the workshop should be done permanently

மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிக்கும் சிறப்பு பயிற்றுனர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல்