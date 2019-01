மாநில செய்திகள்

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஜாக்டோ-ஜியோ நிர்வாகிகளை முதலமைச்சர் உடனடியாக அழைத்து பேசி சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் - மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + Will be involved in the fight Jacko Geo administrators The chief minister immediately called Find a cure solution- Stalin

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஜாக்டோ-ஜியோ நிர்வாகிகளை முதலமைச்சர் உடனடியாக அழைத்து பேசி சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் - மு.க. ஸ்டாலின்