காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏழைகளுக்கு குறைந்தபட்ச வருமானம் உறுதி செய்யப்படும் - ராகுல் காந்தி வாக்குறுதி

புதுடெல்லி,

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மக்களவை தேர்தலை முன்னிட்டு ஏழைகளுக்கு வாக்குறுதி ஒன்று அளித்து உள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி டுவிட்டரில் கூறி இருப்பதாவது:-

நம் சகோதர, சகோதரிகள் கோடிக்கணக்கானவர்கள் வறுமையின் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கையில் ஒரு புதிய இந்தியாவை உருவாக்க முடியாது.

காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏழைகளுக்கு குறைந்தபட்ச வருமானம் உறுதி செய்யப்படும். வறுமை மற்றும் பசியை ஒழிக்க இது உதவும். வறுமையை ஒழிக்கும் நோக்கத்தில் திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்துவோம். இது எங்கள் பார்வை மற்றும் எங்களுடைய வாக்குறுதி என கூறி உள்ளார்.

We cannot build a new India while millions of our brothers & sisters suffer the scourge of poverty.



If voted to power in 2019, the Congress is committed to a Minimum Income Guarantee for every poor person, to help eradicate poverty & hunger.



This is our vision & our promise.