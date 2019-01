மாநில செய்திகள்

தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நாளை முதல் பணி நியமனம் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி அறிவிப்பு + "||" + teachers Tomorrow is the first appointment

தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நாளை முதல் பணி நியமனம் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி அறிவிப்பு