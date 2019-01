தேசிய செய்திகள்

சித்தராமையா கோபமாக பேசியது பற்றி பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஜமாலா பேட்டி + "||" + Jamala, the woman who asked a question to Siddaramaiah in Mysuru

சித்தராமையா கோபமாக பேசியது பற்றி பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஜமாலா பேட்டி