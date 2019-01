கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி தொடரை வென்றது இந்திய மகளிர் அணி + "||" + Can the visitors chase this down to make it 2-0 in the ODI series?

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி தொடரை வென்றது இந்திய மகளிர் அணி