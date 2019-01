மாநில செய்திகள்

ஜாக்டோ-ஜியோ வேலைநிறுத்தம் நீடிக்கும் நிலையில் முதல்வர் பழனிசாமி மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை + "||" + JACTOGEO strike is going to last Chief Minister Palaniappan advised senior ministers

ஜாக்டோ-ஜியோ வேலைநிறுத்தம் நீடிக்கும் நிலையில் முதல்வர் பழனிசாமி மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை