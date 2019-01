தேசிய செய்திகள்

உத்தரப்பிரதேச கும்பமேளாவில் அமைச்சரவை கூட்டம்; அமைச்சர்கள் புனித நீராடினார்கள் + "||" + Prayagraj: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and other leaders take holy dip at #KumbhaMela2019

