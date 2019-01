மாநில செய்திகள்

இன்றிரவு 7 மணிக்குள் பணியில் சேராத ஆசிரியர்களின் பணியிடங்கள் காலிப்பணியிடங்களாக கணக்கிடப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Teachers Should come to School Before 7 PM

