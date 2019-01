மாநில செய்திகள்

தேர்வு, தேர்தல் இரண்டிலும் பணியாற்ற கூடிய ஆசிரியர்கள் உடனே பணிக்கு திரும்ப வேண்டும்; தம்பிதுரை எம்.பி. + "||" + Teachers who work on exam and election must return to work immediately; Thambidurai

தேர்வு, தேர்தல் இரண்டிலும் பணியாற்ற கூடிய ஆசிரியர்கள் உடனே பணிக்கு திரும்ப வேண்டும்; தம்பிதுரை எம்.பி.