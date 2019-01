மாநில செய்திகள்

வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட 1,584 ஆசிரியர்கள் இதுவரை பணியிடை நீக்கம் + "||" + 1,584 teachers have been dismissed so far

வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட 1,584 ஆசிரியர்கள் இதுவரை பணியிடை நீக்கம்