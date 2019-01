தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் பிப்ரவரி 21-ஆம் தேதி ராமர் கோவில் கட்ட அடிக்கல் நாட்டு விழா + "||" + Swaroopanand Saraswati We will lay the foundation stone (of Ram temple) there on 21st Feb

