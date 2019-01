சிபிஐ இயக்குனர் நியமன வழக்கு: மேலும் ஒரு நீதிபதி விலகல்

புதுடெல்லி,

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் அமர்வில் இருந்து நீதிபதி என்.பி.ரமணா விலகி உள்ளார் ஏற்கனவே 2 நீதிபதிகள் விலகி இருந்த நிலையில் தற்போது இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் அமர்வில் இருந்து, 3-வதாக ஒரு நீதிபதியும் விலகி உள்ளார்.

Justice NV Ramana recuses from hearing a plea of NGO Common Cause against M Nageswara Rao's appointment as interim Director of the Central Bureau of Investigation (CBI) and has sought transparency in the process of short-listing, selection and appointment of the CBI Director.