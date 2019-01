தேசிய செய்திகள்

பாராளுமன்றத்தில் விவாதங்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் இருக்க வேண்டும்-எம்.பி.க்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + he MPs should hold a meaningful debate in this session of the Parliament-PM Modi

பாராளுமன்றத்தில் விவாதங்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் இருக்க வேண்டும்-எம்.பி.க்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்