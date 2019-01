தேசிய செய்திகள்

ராகேஷ் அஸ்தானாவை விமான போக்குவரத்து பொது இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி + "||" + SC dismisses PIL against appointment of former CBI spl dir Asthana as DG civil aviation security

ராகேஷ் அஸ்தானாவை விமான போக்குவரத்து பொது இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி