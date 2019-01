பட்ஜெட்

கேரளா பட்ஜெட் : சினிமா டிக்கெட், பீர், மதுபான விற்பனை வரி உயர்வு + "||" + Kerala Govt Slaps 'Flood Cess' in Budget; Movie Tickets, Beer and Wine to Get Costlier

கேரளா பட்ஜெட் : சினிமா டிக்கெட், பீர், மதுபான விற்பனை வரி உயர்வு