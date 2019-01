பாஜக வேட்பாளரை வெற்றி பெற வைத்த ஜிந்த் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி - பிரதமர் மோடி டுவிட்

புதுடெல்லி,

அரியானா மாநிலம் ஜிந்த் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக சார்பில் கிருஷ்ணா மிதா, ஜனநாயக ஜனதா கட்சி (ஜேஜேபி) சார்பில் திக்விஜய் சிங் சவுதாலா, காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் செய்தித்தொடர்பாளர் ரன்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். ஒட்டுமொத்தமாக 21 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.

இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில், பாஜக வேட்பாளர் கிருஷ்ணா மிதா வெற்றி பெற்றார். ஜிந்த் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட ரந்தீப் சுர்ஜேவாலா தோல்வி அடைந்தார்.

இந்த வெற்றியையடுத்து பாஜக தொண்டர்கள் இனிப்புகளை வழங்கியும், பட்டாசுகளை வெடித்தும் தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

இந்நிலையில், அரியானாவில் பாஜக வேட்பாளரை வெற்றி பெற வைத்த ஜந்த் தொகுதி மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:

"அரியானாவில் பாஜக வேட்பாளரை வெற்றி பெற வைத்த ஜிந்த் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி. பாஜக வாக்குறுதி அளித்தபடி தொகுதியில் அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்களுக்கு சேவையாற்றும் அரியானா முதல்-மந்திரி மற்றும் பாஜகவினருக்கு வாழ்த்துக்கள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

I thank the people of Jind for blessing @BJP4Haryana. This is a seat where the Party has never won before. Glad to see the development agenda of BJP finding support among all sections of society. I congratulate the Haryana BJP and CM @mlkhattar for assiduously serving the people.