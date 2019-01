மாநில செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பில் அக்கறை காட்டாத மத்திய, மாநில அரசுகளை இளைஞர்கள் தூக்கி எறிய வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + MK Stalin's statement that young people should throw away the federal and state governments

வேலைவாய்ப்பில் அக்கறை காட்டாத மத்திய, மாநில அரசுகளை இளைஞர்கள் தூக்கி எறிய வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை